Üye Girişi
Haberler

Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Güncelleme:

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda temsil eden Büşra Çan, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Milli takım toplamda 22 madalya elde etti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda temsil eden Büşra Çan, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda mücadele eden Büşra Çan, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli takım 5 altın, 8 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 22 madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bulgaristan Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada küçük yılan görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada küçük yılan ısırması, rüyada küçük yılan sokması, rüyada küçük yılan öldürmek ne ifade etmekte Rüyada sabun görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada sabun almak, rüyada sabunla el yıkamak, rüyada sabun yemek ne ifade eder? Rüyada okula gitmek ne anlama gelmektedir? Rüyada okul görmek, rüyada okulda olduğunu görmek hangi anlama gelmektedir? 20 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! CHP Esenyurt ve Güngören adayları neden değişti? İşte CHP'nin yeni belediye başkan adayları Fodepar ne demek? Survivor Fodepar anlamı ne? Şaban ayı 13. 14. 15. ne zaman 2024? Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi 2024? Kopuk final mi yapıyor? Kopuk neden final yapıyor? Everton - Crystal Palace maçı CANLI izle! 19 Şubat Everton - Crystal Palace maçı canlı yayın izle! Başakşehir - Kayserispor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Başakşehir - Kayserispor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Başakşehir - Kayserispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Başakşehir - Kayserispor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Süper Kupa iptal mi, oynanacak mı, nerede oynanacak? Beşiktaş - Konyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş - Konyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Derrick Köhn Avrupa Ligi'nde oynayabilecek mi (SPARTA PRAG)?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title