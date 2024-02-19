Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda temsil eden Büşra Çan, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Milli takım toplamda 22 madalya elde etti.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda temsil eden Büşra Çan, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 87 kiloda mücadele eden Büşra Çan, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli takım 5 altın, 8 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 22 madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL