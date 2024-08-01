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Busenaz Sürmeneli Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale çıktı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale yükseldi. Son olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, Polonyalı rakibini yenerek başarılı bir performans sergiledi. Çeyrek finalde Taylandlı bir boksörle karşılaşacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Busenaz Sürmeneli çeyrek finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu yapıldı.

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Busenaz Sürmeneli Paris Spor Güncel Haberler

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