Üye Girişi
Haberler

Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Yarı finale çıkabilmek için 3 Ağustos Cumartesi günü mücadele edecek.

Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi

İSTANBUL, - Son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Busenaz Sürmeneli, yarı finale çıkabilmek için 3 Ağustos Cumartesi günü mücadele edecek. Milli sporcuyu ilk tebrik edenler arasında müsabakaları yakından izleyen ve tüm sporculara destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Busenaz Sürmeneli Polonya Paris Spor Güncel Haberler

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

 Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

 İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

 Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama

Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title