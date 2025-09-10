Haberler

Buse Naz Çakıroğlu Yarı Finale Yükseldi

Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Hindistan'dan Zareen Nikhat'ı 5-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Diğer Türk boksörler Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş da yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kilo çeyrek final mücadelesinde Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı Zareen Nikhat ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Çakıroğlu, mücadeleyi 5-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde cumartesi günü Özbekistan'dan Feruza Kazakova'yla kozlarını paylaşacak.

Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş da bronz madalyayı garantilemişti

Öğlen seansında 75 kiloda çeyrek finalde ringe çıkan Büşra Işıldar, İngiliz Mary-Kate Smith'i 5-0 yenerek ilk madalyayı garantileyen isim oldu. Işıldar, yarı finalde cumartesi günü Avustralyalı Sue Emma Greentree ile karşı karşıya gelecek.

+80 kiloda mücadele eden Şeyma Düztaş da Suudi Arabistanlı Noof Alyousef'i nakavt ederek adını yarı finale yazdıran bir diğer milli sporcu oldu. Düztaş, cumartesi günü yarı finalde Hindistan'dan Nupur Nupur ile mücadele edecek. - İSTANBUL

