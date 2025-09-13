Haberler

Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonası Finaline Yükseldi

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Özbek rakibini 4-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Şampiyona İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenleniyor.

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 51 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Özbek rakibi Feruza Kazakova karşısında ilk raundu 5-0, ikinci raundu 4-1, üçüncü raundu ise 3-2 kazandı ve finale yükseldi.

Büşra Işıldar'ın ardından finale yükselen ikinci Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu oldu.

Buse Naz, yarın akşam saat 20.00'de Kazak rakibi Alua Balkibekova karşısında altın madalya için ringe çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
