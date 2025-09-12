Haberler

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Sporcu Komitesine Seçildi

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks'un sporcu komitesine seçilen 6 isimden biri oldu. Komitede 3 kadın ve 3 erkek sporcu bulunuyor.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks'un (World Boxing) sporcu komitesine seçilen 6 isimden biri oldu.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'na katılan ülkelerin sporcuları, boks sporunun yeni çatı kuruluşu Dünya Boks'un sporcu komitesini seçimle belirledi.

Sadece 6 sporcunun yer aldığı komiteye milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu da seçildi. Komitede fırsat eşitliği için 3 kadın, 3 erkek sporcu yer aldı.

Buse Naz'ın dışında komitede Avustralya'dan Caitlin Parker, Galler'den Daniel Pitt, ABD'den Richard Torrez, Fransa'dan Yojerlin Cesar ve Hindistan'dan Zareen Nikhat bulunuyor.

