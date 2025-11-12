Buse Ercan, Tunisian Pro Qualifier'da IFBB Pro Card Kazandı

Denizlili kadın sporcu Buse Ercan, Tunus'ta düzenlenen Tunisian Pro Qualifier yarışmasında büyük bir başarıya imza atarak IFBB Pro Card sahibi oldu.

Denizli'de yaşayan 26 yaşındaki sporcu Buse Ercan, vücut geliştirme şampiyonluklarında dereceler elde etmeye devam ediyor. Başarılı sporcu Buse Ercan, Tunus'ta düzenlenen Tunisian Pro Qualifier yarışmasında büyük bir başarıya imza atarak IFBB Pro Card sahibi oldu. Elde ettiği bu dereceyle yalnızca kariyerinde yeni bir sayfa açmakla kalmayan kadın sporcu, aynı zamanda birçok kadına da spora başlama konusunda ilham veriyor.

Başarının ardından konuşan Ercan, disiplinli çalışmanın karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek hedefinin profesyonel arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. - DENİZLİ