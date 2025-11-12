Haberler

Buse Ercan, Tunisian Pro Qualifier'da IFBB Pro Card Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizlili kadın sporcu Buse Ercan, Tunus'taki yarışmada elde ettiği zaferle IFBB Pro Card sahibi oldu ve birçok kadına ilham verdi. Ercan, profesyonel arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Denizlili kadın sporcu Buse Ercan, Tunus'ta düzenlenen Tunisian Pro Qualifier yarışmasında büyük bir başarıya imza atarak IFBB Pro Card sahibi oldu.

Denizli'de yaşayan 26 yaşındaki sporcu Buse Ercan, vücut geliştirme şampiyonluklarında dereceler elde etmeye devam ediyor. Başarılı sporcu Buse Ercan, Tunus'ta düzenlenen Tunisian Pro Qualifier yarışmasında büyük bir başarıya imza atarak IFBB Pro Card sahibi oldu. Elde ettiği bu dereceyle yalnızca kariyerinde yeni bir sayfa açmakla kalmayan kadın sporcu, aynı zamanda birçok kadına da spora başlama konusunda ilham veriyor.

Başarının ardından konuşan Ercan, disiplinli çalışmanın karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek hedefinin profesyonel arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
Zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi

Dev zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

"Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.