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Bursasporlular, Galatasaray taraftarlarının üzerine yürüyerek slogan attı

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Bursaspor taraftarları, şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıkan Galatasaraylı taraftarların üstüne yürüyerek slogan attı.

Bursasporlular, Galatasaray taraftarlarının üzerine yürüyerek slogan attı

BURSA - Bursaspor taraftarları, şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıkan Galatasaraylı taraftarların üstüne yürüyerek slogan attı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlama yapmak için caddelere akın etti. Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde Bursaspor taraftarları ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar, Galatasaraylı taraftarların üzerine yürüyerek slogan attı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

(PTÖ-YEÖ-S)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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