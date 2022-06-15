Bursasporlu üç yönetici görevinden ayrıldı

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Talha Temur Han, Mustafa Kuzu ve Ali Karaca'nın görevlerinden ayrıldığı duyuruldu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle iş yoğunlukları dolayısıyla yönetim kurulumuzdan ayrılan Talha Temur Han, Mustafa Kuzu ve Ali Karaca'nın yerlerine yedek yönetim kurulu üyelerimizden Şaban Serbest, Semih Şevik ve Emre Planalı getirilmiştir. Görevlerinden ayrılan yönetim kurulu üyelerimize katkıları için teşekkür eder, asil listemize dahil olan üyelerimize de yeni görevlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

(Barış Yalım - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor