Bursaspor, Zeki Yavru'yu transfer etti

BURSASPOR, son olarak Samsunspor forması giyen Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Samsunspor forması giyen Zeki Yavru ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor altyapısında yetişen Zeki Yavru, kariyerinde Trabzonspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Akhisarspor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Giresunspor ve Samsunspor formalarını giydi. Samsunspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Zeki Yavru için kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Zeki Yavru" ifadeleri kullanıldı. Kariyerinde 432 resmi maça çıkan 35 yaşındaki Zeki Yavru; 23 gol atıp, 38 asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı