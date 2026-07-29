Haberler

Bursaspor, Zeki Yavru'yu transfer etti

Bursaspor, Zeki Yavru'yu transfer etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSASPOR, son olarak Samsunspor forması giyen Zeki Yavru’yu kadrosuna kattı.

BURSASPOR, son olarak Samsunspor forması giyen Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Samsunspor forması giyen Zeki Yavru ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor altyapısında yetişen Zeki Yavru, kariyerinde Trabzonspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Akhisarspor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Giresunspor ve Samsunspor formalarını giydi. Samsunspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Zeki Yavru için kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Zeki Yavru" ifadeleri kullanıldı. Kariyerinde 432 resmi maça çıkan 35 yaşındaki Zeki Yavru; 23 gol atıp, 38 asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli

Şov tamamen bitti! Dilan'ın ardından Engin Polat için de aynı karar
9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi

9 gün küvette mahsur kaldı! Hayatta kalmasını sağlayan detay şaşırttı
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı

Milletin parasını tatilde yiyorlar! Otel odasından alındı

Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı

Eşinin sakladığı kutuları açtı, 5 bebek cesedi çıktı
İran'dan savaşı yeniden başlatabilecek 'Hürmüz' açıklaması

İran'dan savaşı yeniden başlatabilecek "Hürmüz" açıklaması
Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı