Bursaspor Yörsan, Yalovaspor'u 95-75 Yenerek Galibiyet Aldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bursaspor Yörsan, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 95-75'lik skorla mağlup etti. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Bursaspor'dan Berkay Candan ve Brown yer aldı.
Salon: 90. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı
Semt77 Yalovaspor : McConico 2, Johnson 3, Yiğit Onan 8, Nichols 8, Sherfield 16, Griffin 10, Kadir Bayram 5, Krampelj 23, Peterka, Ege Özçelik, Boran Güler, Melih Kapucu
Bursaspor Yörsan: Brown 14, de Julius 14, Grantham 14, Sharma 6, Berkay Candan 20, Ömer Utku Al 13, Michineau 12, Gavrilovic 2, Mutaf, Mete Paçacı, Mehmet Atalan, Osman Nurveren
1. Periyot: 15-19
Devre: 35-43
3. Periyot: 59-65
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bursa Yörsan, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 95-75 yendi.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Spor