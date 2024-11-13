Üye Girişi
Haberler

Bursaspor Yörsan FIBA Avrupa Kupası'na Veda Etti

Bursaspor Yörsan FIBA Avrupa Kupası'na Veda Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor Yörsan, FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu son hafta maçında Slovakya'nın Patrioti Levice takımına 101-97 yenilerek organizasyona veda etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Viola Györgyi (Romanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

Bursaspor Yörsan : Pipes 5, Brown 21, Ömer Utku Al 2, Michineau 14, Grantham 11, Sharma 4, Sarper David Mutaf 18, Gavrilovic 17, Berkay Candan 5

Patrioti Levice: Nichols 23, Pazicky 2, Jelks 8, Terins 24, Kivimaki 7, Abrham 16, Bojanovsky 6, Sikiras, Solcansky, Gamble 15, Krajcovic

1. Periyot: 28-25

Devre: 49-43

3. Periyot: 72-76

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında Bursaspor Yörsan, Slovakya temsilcisi Patrioti Levice'ye 101-97 mağlup oldu.

Bu sonuçla grubu 3'er galibiyet ve yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan Bursaspor Yörsan, organizasyona veda etti.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor
Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir'in konser skandalına inceleme

 Antalya'da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş

Eşi benzeri görülmemiş skandal! Sahte doktor, VIP araçla mobil hizmet vermiş

 Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe
5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnci Başaran neden öldü? 2025 resmi tatiller! 2025'te hangi günler tatil? Muhammed Salah Galatasaray'a gelecek mi? Batshuayi'yi dolandırıldı mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 13 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 13 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir? Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı? Till Lindemann İstanbul konseri ne zaman, nerede? Rammstein konseri ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.