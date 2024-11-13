Bursaspor Yörsan FIBA Avrupa Kupası'na Veda Etti
Bursaspor Yörsan, FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu son hafta maçında Slovakya'nın Patrioti Levice takımına 101-97 yenilerek organizasyona veda etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Viola Györgyi (Romanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)
Bursaspor Yörsan : Pipes 5, Brown 21, Ömer Utku Al 2, Michineau 14, Grantham 11, Sharma 4, Sarper David Mutaf 18, Gavrilovic 17, Berkay Candan 5
Patrioti Levice: Nichols 23, Pazicky 2, Jelks 8, Terins 24, Kivimaki 7, Abrham 16, Bojanovsky 6, Sikiras, Solcansky, Gamble 15, Krajcovic
1. Periyot: 28-25
Devre: 49-43
3. Periyot: 72-76
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında Bursaspor Yörsan, Slovakya temsilcisi Patrioti Levice'ye 101-97 mağlup oldu.
Bu sonuçla grubu 3'er galibiyet ve yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan Bursaspor Yörsan, organizasyona veda etti.