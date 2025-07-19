Bursaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, yeni sezon öncesi akşam antrenmanında pas organizasyonları ve dar alan oyunları ile teknik taktik çalışmalar yaptı. Antrenman, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, akşam antrenmanında pas organizasyonları ve dar alan oyunlarıyla teknik taktik çalışmalar yaptı.

Bursaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Oyuncuların saha içi temposu ve koordinasyonu teknik ekip tarafından yakından takip edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanın son bölümünde oyuncular, dar alanda oyun kurma ve baskı altında paslaşma üzerine yoğunlaştı. Takımın enerjisi yüksek, rekabet seviyesi yüksekti.

Yeşil-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Erkek basketbolunda tarihe geçen imza

Attığı imzayla tarihe geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli, 65 yıl sonra Türkiye'de

65 yıl sonra Türkiye'de! "Tarihi başarı" diyerek duyuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.