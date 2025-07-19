Bursaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, akşam antrenmanında pas organizasyonları ve dar alan oyunlarıyla teknik taktik çalışmalar yaptı.

Bursaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Oyuncuların saha içi temposu ve koordinasyonu teknik ekip tarafından yakından takip edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanın son bölümünde oyuncular, dar alanda oyun kurma ve baskı altında paslaşma üzerine yoğunlaştı. Takımın enerjisi yüksek, rekabet seviyesi yüksekti.

Yeşil-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. - BURSA