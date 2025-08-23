Bursaspor, Yeni Malatyaspor Maçı Öncesi Son İdmanını Yaptı

Bursaspor, Yeni Malatyaspor Maçı Öncesi Son İdmanını Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, TFF 2. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç öncesi Malatya'da son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Kulüp, ulaşım ve konaklama desteği veren Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Bursaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanı öncesi son idmanını Malatya'da yaparak hazırlıklarını tamamladı. Kulüp, desteklerinden dolayı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Malatya'da gerçekleştirilen antrenmanda takım, karşılaşma öncesi son provasını yaptı.

Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Taktik çalışmalarla devam eden antrenman, sonuçlandırma oyunlarıyla sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

Mustafa Varank'a teşekkür

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Malatya deplasmanımızın ulaşım ve konaklama sponsoru olan Bursa Milletvekilimiz, Sayın Bakanımız Mustafa Varank'a değerli desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Can Uzun, ilk maçında Bundesliga'ya damga vurarak tarihe geçti

Milli yıldızımız ilk maçında Bundesliga'ya damga vurarak tarihe geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.