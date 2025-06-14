Bursaspor, Vefa Temel ve Berkan Mahmut Keskin ile Yollarını Ayırdı

Bursaspor, Vefa Temel ve Berkan Mahmut Keskin ile Yollarını Ayırdı
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Bursaspor, şampiyon kadrosunun iki genç oyuncusu Vefa Temel ve Berkan Mahmut Keskin ile yollarını ayırdığını duyurdu. Her iki oyuncuya da geçmişteki katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Bursaspor, Vefa Temel ve Berkan Mahmut Keskin ile yollarını ayırdı.

Bursaspor, şampiyon kadronun iki genç oyuncusu Vefa Temel ve Berkan Mahmut Keskin ile yollar resmen ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı forma ile 9 resmi maça çıkan Vefa Temel, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla oyuncuya teşekkür etti. Yapılan açıklamada, "Teşekkürler Vefa. Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Vefa Temel'e, kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Berkan Mahmut Keskin de yeşil-beyazlı formayla 9 karşılaşmaya çıkarken, 1 asistlik katkıda bulundu. Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Berkan. Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Berkan Mahmut Keskin'e, kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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