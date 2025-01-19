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Bursaspor ve Düzcespor Berabere Kaldı

Bursaspor ve Düzcespor Berabere Kaldı
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TFF 3. Lig 1. Grup 16. haftasında Bursaspor, sahasında Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da skoru değiştiremedi.

TFF 3. Lig 1. Grup 16. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Mehmet Kirişçioğlu, Muhammet Mahmut Delimazı

Bursaspor: Anıl Atağ, Hamza Gür, Mehmet Yiğit (Furkan Sakı dk. 81), Taha Can Velioğlu, Abdullah Tazgel, Furkan Özyapı, Yiğitali Bayrak, Vefa Temel (Sedat Cengiz dk. 58), İlhan Depe (Tahir Babaoğlu dk. 81), Ahmet İlhan Özek (Bora Yılmaz dk. 68), Muhammet Demir (Mücahit Can Akçay dk. 58)

Düzcespor: Muhammet Özkan, Enescan Özdemir (Fatih Gök dk. 65, Enes Akkan dk. 86), Emirhan Yılmaz (Ergün Nazlı dk. 65), Eray Pazar (Mehmet Refik Can dk. 65), Bilal Şeflek (Yusuf Enes Coşkun dk. 77), Emre Turan, Berkay Ekici, Abdurrahman Ayhanoğlu, Rıdvan Türker, Sercan Uslu, Aykut Civelek

Sarı kartlar: Sedat Cengiz (Bursaspor), Emre Turan, Emirhan Yılmaz, Sercan Uslu, Eray Pazar, Mehmet Refik Can (Düzcespor) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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