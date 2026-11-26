Bursaspor Vanspor hazırlığını sürdürdü, Elitim'in oynayabileceği öğrenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle Sivasspor karşısında riske edilmeyen Juergen Elitim'in Vanspor maçında oynayabilecek duruma geldiği öğrenildi.
Bursaspor, Vanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle Sivasspor karşısında riske edilmeyen Juergen Elitim'in oynayabilecek duruma geldiği öğrenildi.
Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Artı Değer Vanspor FK maçının hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı ekipte Juergen Elitim'den gelen haber, karşılaşma öncesinde sevindirdi.
Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas pres çalışmalarıyla devam eden idman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.
Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Juergen Elitim'e milli arada yoğun bir tedavi programı uygulanmıştı. Sivasspor maçında riske edilmeyen futbolcunun, Vanspor karşılaşmasında oynayabilecek duruma geldiği öğrenildi. Artı Değer Vanspor FK ile Bursaspor arasındaki mücadele, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.