Bursaspor'un Yeni Teknik Ekibi Açıklandı

Bursaspor'un Yeni Teknik Ekibi Açıklandı
Bursaspor, yeni teknik direktörü Tahsin Tam'ın yönetimindeki teknik ekibini resmen duyurdu. Ekibin içerisinde dikkat çekici isimler yer alıyor ve takım Menemen FK maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Bursaspor, yeni teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki teknik ekibini resmen duyurdu. Yeşil-beyazlılarda, deneyimli teknik adamın ekibi hem saha içi hem de performans departmanlarında dikkat çekici isimlerden oluştu.

Bursaspor'un yeni teknik ekibi belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde takımın başına geçen teknik direktör Tahsin Tam'ın çalışma ekibini kamuoyuna açıkladı.

Tam kadro belli oldu

Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan duyuruda yeni teknik ekibin görev dağılımı şu şekilde açıklandı:

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Yardımcı Antrenör: Utku Yörükoğlu

Yardımcı Antrenör: Mesut Çaytemel

Yardımcı Antrenör: Metin Aydemir

Kaleci Antrenörü: Suat Arıcan

Atletik Performans Antrenörü: Can Kolbakır

Atletik Performans Antrenörü: Osman Alptekin

Maç ve Performans Analizi: Onur Baş

Maç İzleme: Emrah Tanta

Oyuncu İzleme: Utku Yastıkcı

Bursaspor, teknik direktör Tahsin Tam önderliğinde Menemen FK maçı hazırlıklarını sürdürürken, yeni teknik ekibin de çalışmalara katıldığı belirtildi. Yönetim, yeni dönemin camiaya hayırlı olmasını diledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
