Bursaspor'un Yeni Teknik Ekibi Açıklandı

Bursaspor'un yeni teknik ekibi belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde takımın başına geçen teknik direktör Tahsin Tam'ın çalışma ekibini kamuoyuna açıkladı.

Tam kadro belli oldu

Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan duyuruda yeni teknik ekibin görev dağılımı şu şekilde açıklandı:

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Yardımcı Antrenör: Utku Yörükoğlu

Yardımcı Antrenör: Mesut Çaytemel

Yardımcı Antrenör: Metin Aydemir

Kaleci Antrenörü: Suat Arıcan

Atletik Performans Antrenörü: Can Kolbakır

Atletik Performans Antrenörü: Osman Alptekin

Maç ve Performans Analizi: Onur Baş

Maç İzleme: Emrah Tanta

Oyuncu İzleme: Utku Yastıkcı

Bursaspor, teknik direktör Tahsin Tam önderliğinde Menemen FK maçı hazırlıklarını sürdürürken, yeni teknik ekibin de çalışmalara katıldığı belirtildi. Yönetim, yeni dönemin camiaya hayırlı olmasını diledi. - BURSA