Bursaspor'un Yeni Teknik Ekibi Açıklandı
Bursaspor, yeni teknik direktörü Tahsin Tam'ın yönetimindeki teknik ekibini resmen duyurdu. Ekibin içerisinde dikkat çekici isimler yer alıyor ve takım Menemen FK maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Bursaspor, yeni teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki teknik ekibini resmen duyurdu. Yeşil-beyazlılarda, deneyimli teknik adamın ekibi hem saha içi hem de performans departmanlarında dikkat çekici isimlerden oluştu.
Bursaspor'un yeni teknik ekibi belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde takımın başına geçen teknik direktör Tahsin Tam'ın çalışma ekibini kamuoyuna açıkladı.
Tam kadro belli oldu
Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan duyuruda yeni teknik ekibin görev dağılımı şu şekilde açıklandı:
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Yardımcı Antrenör: Utku Yörükoğlu
Yardımcı Antrenör: Mesut Çaytemel
Yardımcı Antrenör: Metin Aydemir
Kaleci Antrenörü: Suat Arıcan
Atletik Performans Antrenörü: Can Kolbakır
Atletik Performans Antrenörü: Osman Alptekin
Maç ve Performans Analizi: Onur Baş
Maç İzleme: Emrah Tanta
Oyuncu İzleme: Utku Yastıkcı
Bursaspor, teknik direktör Tahsin Tam önderliğinde Menemen FK maçı hazırlıklarını sürdürürken, yeni teknik ekibin de çalışmalara katıldığı belirtildi. Yönetim, yeni dönemin camiaya hayırlı olmasını diledi. - BURSA