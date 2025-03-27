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Bursaspor'un Tahir Babaoğlu 108 Gün Sonra Gol Attı

Bursaspor'un Tahir Babaoğlu 108 Gün Sonra Gol Attı
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Bursaspor'un sakatlıklarla mücadele eden oyuncusu Tahir Babaoğlu, Kemerkent Bulvarspor ile oynanan maçta oyuna girdikten 1 dakika sonra gol atarak 108 gün aradan sonra fileleri havalandırdı.

Bursaspor'da sezon boyunca sakatlıklarla uğraşan ve forma şansı bulamayan Tahir Babaoğlu, oyuna girdikten 1 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Bursaspor'un gol yollarında en etkili isim olması beklenen Tahir Babaoğlu, sakatlıkların ardından 108 gün sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

TFF 3. Lig'in 26. haftasında Bursaspor deplasmanda Kemerkent Bulvarspor deplasmanda 4-0 mağlup etti. 75. dakikada Mücahit Can Akçay'ın yerine oyuna dahil olan Tahir Babaoğlu 1 dakika sonra fileleri havalandırdı.

Tahir Babaoğlu son golünü ligin 14. haftasında İzmir deplasmanında oynanan ve 7-1'lik galibiyetle sonuçlanan Bornova 1877 maçında uzatma dakikalarında penaltıdan kaydetmişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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