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Bursaspor'un Kahramanmaraşspor'u 3-0 Yendiği Maçta 41 Bin Taraftar Destek Verdi

Bursaspor'un Kahramanmaraşspor'u 3-0 Yendiği Maçta 41 Bin Taraftar Destek Verdi
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Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'taki Kahramanmaraşspor maçıyla tekrar ayağa kalkma çabalarına devam ediyor. 41 bin 570 taraftarın izlediği karşılaşma, ev sahibinin 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra geçirdiği kötü sezonların ardından 3. Lig'e gerileyen Bursaspor, tekrar ayağa kalkmak için çalışmalarına devam ediyor.

Geride kalan iç saha maçlarında olduğu gibi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Kahramanmaraşspor'u ağırladıkları maçta da yeşil-beyazlılar tribünleri doldurmayı başardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un maçını 41 bin 570 taraftar izledi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Bursaspor bu sonuçla namağlup yoluna devam etti.

Tribünleri dolduran taraftarlar, şiddete uğramış kadınların isimlerinin yer aldığı pankartlar açtı.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor

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