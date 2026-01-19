Haberler

Bursaspor'da Baran Başyiğit operasyon geçirdi

Güncelleme:
1461 Trabzon ile oynanan maçta sakatlanan Baran Başyiğit'in kolunda deplase kırık tespit edildi. Genç futbolcu, başarılı bir operasyon geçirdi ve sağlık durumu iyi. Tedavi süreci kulüp sağlık ekibi tarafından takip edilecek.

1461 Trabzon maçında sakatlanarak oyundan çıkan Baran Başyiğit'in kolunda deplase kırık tespit edildi. Genç oyuncu başarılı bir operasyon geçirdi.

Bursaspor forması giyen Baran Başyiğit, 1461 Trabzon ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene ve görüntüleme yöntemleri sonucunda genç futbolcunun radius ve ulna kemiklerinde deplase kırık tespit edildi. Kulüp sağlık ekibinin ilk değerlendirmesinin ardından tedavi süreci vakit kaybedilmeden başlatıldı. Baran Başyiğit, dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla ameliyata alındı.

Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedavi süreci yakından takip edilecek

Ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine giren Baran Başyiğit'in tedavisi kulüp sağlık ekibi tarafından yakından takip edilecek. Oyuncunun sahalara dönüş süreci, ilerleyen günlerde yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.

Bursaspor Kulübü, genç futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
