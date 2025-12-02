Haberler

Bursaspor'un Genç Kalecisi Kerem Matışlı, 4 Maçlık Gol Yeme Serisini Sonlandırdı

Bursaspor'un Genç Kalecisi Kerem Matışlı, 4 Maçlık Gol Yeme Serisini Sonlandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor'un 18 yaşındaki kalecisi Kerem Matışlı, Fethiyespor karşısında başarılı bir performans sergileyerek takımının 4 maçlık gol yeme serisini noktaladı. Genç kaleci, oyunu geriden kurma becerisi ve konsantrasyonu ile dikkat çekti.

Bursaspor'un 18 yaşındaki kalecisi Kerem Matışlı, Fethiyespor maçında 4 maçlık gol yeme serisini sonlandırarak kaledeki güvenini bir kez daha gösterdi.

Bursaspor'un genç kalecisi Kerem Matışlı, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Fethiyespor karşılaşmasında kalesini gole kapatan 18 yaşındaki file bekçisi, yeşil beyazlı ekibin 4 maçlık gol yeme serisine de nokta koydu. Genç eldiven, sergilediği soğukkanlı duruş ve doğru pozisyon alışlarıyla tribünlere güven verirken, teknik ekibin de eldivenleri emanet ettiği isimlerin başında yer alıyor.

Fethiyespor maçında seriye nokta koydu

Fethiyespor'a karşı oynanan lig mücadelesinde kaleyi devralan Kerem Matışlı, doksan dakika boyunca oyun boyunca konsantrasyonunu korudu. Ceza sahası içindeki hakimiyeti, yüksek toplardaki başarı oranı ve oyunu geriden kurma becerisiyle öne çıkan genç kaleci, böylece Bursaspor'un üst üste oynadığı 4 maçta yaşadığı gol yeme serisini sonlandırdı.

Kerem'in kaleye geçtiği karşılaşmada yeşil beyazlılar, sahadan 3-0'lık net galibiyetle ayrılırken, genç kalecinin performansı da camia içinde ayrı bir not olarak kayda geçti.

Kafkasspor'dan Bursaspor kalesine uzanan yol

4 Nisan 2007 doğumlu olan Kerem Matışlı, futbola İnegöl Kafkasspor altyapısında başladı. 2017 yılında altyapı çalışmalarıyla öne çıkan Altınordu'ya transfer olan genç kaleci, burada temel kaleci eğitimini tamamladıktan sonra 2021 yılında Bursaspor altyapısına katıldı.

2023 yılında yeşil beyazlı kulüple profesyonel sözleşmeye imza atan Kerem, A Takım kadrosuna yükseldi. Özellikle milli formayla sergilediği performansla dikkat çeken genç kaleci, kısa sürede Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Abdullah Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var

Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Türk Eczacıları Birliği uyardı! Bu kahvelere dikkat edin, ölüme sebep oluyor

Türk Eczacıları Birliği uyardı: Ölüme sebep oluyor
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı

AK Partili isimden gündem yaratacak çıkış: Öcalan fena duvara tosladı
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Peru'da heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp

Heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.