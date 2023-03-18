Bursaspor'un efsanesi Batalla, Nilüfer Belediye FK'nın yeni teknik direktörü oldu

Bursaspor'un efsane futbolcusu Pablo Martin Batalla, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Nilüfer Belediye FK'de teknik direktörlük görevine getirildi. 3 yıllık anlaşmanın imzalandığı futbolcu için kulüpten yapılan açıklamada, "Bursaspor'umuzun efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'yı Bursaspor'umuzun efsane Başkanı rahmetli İbrahim Yazıcı'ya adını yaşattığımız Stadı'nda kavuşturuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Nilüfer Belediye FK, teknik direktörlük koltuğuna Bursaspor formasıyla efsane olan eski futbolcu Pablo Martin Batalla'yı getirdi.

3 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Kulüpten anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada ,"Kulüp başkanımız Sayın Tamer İşler'in Kamoyunu bilgilendirme metni; Bursaspor'umuzun efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'yı Bursaspor'umuzun efsane Başkanı rahmetli İbrahim Yazıcı'ya adını yaşattığımız Stadı'nda kavuşturuyoruz. Kulübümüz gelecek sezon planlamaları doğrultusunda "Teknik Direktörlük" görevi için Pablo Martin Batalla ile 3 yıllık anlaşma sağlamış ve sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Futbolculuk kariyer basamaklarını adım adım çıkarak efsane olan Pablo Martin Batalla'ya yeni teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz.

"TEMENNİMİZ BİR GÜN BURSASPOR'UN BAŞINDA GÖRMEK"

Pablo Martin Batalla'nın kulübümüzde tecrübe edinerek efsane hoca olarak Bursa'mızın hiç bir zaman vazgeçilmeyecek değeri olan Bursaspor'umuzun başında da bir gün teknik direktör olarak görme arzumuz en büyük temennimizdir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.