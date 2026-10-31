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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti. Bursaspor'un gollerini 7. dakikada Halil Akbunar ile 12 ve 23. dakikalarda Lynford Sackey Baker kaydettiği maçta Bandırmaspor sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Azad İlhan, Batuhan Bıyıklı

Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Taha Bayramov, Rahmetullah Berişbek, Juergen Elitim (Hüseyin Maldar dk. 68), Halil Akbunar (Tayfun Aydoğan dk. 68), Soner Aydoğdu (Eyüp Akcan dk. 77), Lynford Sackey Baker, Aliou Badara Boutrah (Zeki Yavru dk. 88, Emir Kaan Gültekin dk. 89), Kelechi Iheanacho

Teknik Direktör: Mustafa Er

Bandırmaspor: Akın Alkan, Yusuf Kocatürk, Enes Aydın, Burak Bekaroğlu (Enes Çinemre dk. 46), Lucas Lima, Dimitri Lico, Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Mehmet Eray Özbek dk. 60), Gaus Makouta Bruno (Yalın Dilek dk. 86), Muhammed Gümüşkaya (Emirhan Ayhan dk. 60), Kehinde (Badji dk. 60)

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Goller: Halil Akbunar (dk. 7), Lynford Sackey Baker (dk. 12 ve 23) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Lynford Sackey Baker (Bursaspor), Kehinde, Lucas Lima (Bandırmaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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