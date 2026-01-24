Haberler

Bursaspor, Teknik Direktör Tahsin Tam ile Yollarını Ayırdı

Bursaspor, teknik direktör Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldığını açıkladı. Kulüp, Tam ve ekibine teşekkür etti ve yeni teknik direktör arayışının kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.

BURSASPOR, teknik direktör Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlı kulüpte teknik yapılanmaya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılık kararı alındığı belirtildi. Konuyla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kendisine ve teknik ekibine bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Ayrılık kararının ardından Bursaspor'da yeni teknik direktör için başlatılacak sürecin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
