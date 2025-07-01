Bursaspor, Tayfun Aydoğan ile Anlaşma Sağladı

Bursaspor, Tayfun Aydoğan ile Anlaşma Sağladı
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Bursaspor, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan ile resmi sözleşme imzaladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen törenle transferini duyurdu.

Bursaspor, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Tayfun Aydoğan transferini resmen açıkladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Özlüce'de düzenlenen törenle imzayı attı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Uzun süredir Adana Demirspor ile sözleşme fesih süreci yürüten Aydoğan'ın bonservisini almasının ardından transfer resmiyet kazandı. Törene Bursaspor yönetimi de katıldı.

Açıklamada bulunan Tayfun Aydoğan, "Böylesine büyük bir camiada forma giyeceğim için mutluyum. Bu forma için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Hedefimiz belli, bunun için çalışacağız" dedi.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Süper Lig'de 50, 1. Lig'de 93, 2. Lig'de 102 ve 3. Lig'de 13 maçta forma giydi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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