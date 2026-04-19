Nesine 2. Lig: Bursaspor: 1 Somaspor: 0 (İlk yarı)
Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Somaspor ile oynadığı maça Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda ev sahipliği yapıyor. İlk yarıyı Emir Kaan Gültekin'in 10. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Somaspor ile karşılaşıyor. Yeşil-beyazlılar ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Emrullah Baydar, Ali İmran Genli, Semih Tuna
Bursaspor : Kerem Matışlı, Barış Gök, Rahmetullah Berişbek, Taha Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Eyüp Akcan, Salih Kavrazlı, Halil Akbunar, İlhan Depe, Soner Aydoğdu, Emir Kaan Gültekin
Somaspor: Hüseyin Altıntaş, Emre Gürsel Hürcan, Emir Şenocak, Yiğit Utku Gök, Muhammet Özkal, Ferit Bay Gündüz, Yusuf Avcılar, Mehmet Gündüz, Emre Sağlık, Sinan Alkaş, Ömür Pektaş
Gol: Emir Kaan Gültekin (dk. 10) (Bursaspor)
Sarı kart: Yusuf Avcılar (Somaspor) - BURSA