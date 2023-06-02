Bursaspor, sezon açılışında geleneksel yemeğini Başkan Sezgin'in evinde düzenledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off potasına giren Bursaspor, sezon açılışında ve sezon sonunda geleneksel olarak gerçekleştirdiği yemeğini Başkan Sezer Sezgin'in İznik Gölyaka'daki evinin bahçesinde düzenledi. Tüm basketbolcuların, idari kadro, yönetim kurulu ve icra kurulunun katılımıyla düzenlenen bu yemekte çok sıcak bir aile ortamı oldu.

2022-2023 sezonunda, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. sıradan play-off potasına giren Bursa spor, sezon açılışında ve sezon sonunda geleneksel olarak gerçekleştirdiği yemeğini, Başkan Sezer Sezgin'in İznik Gölyaka'daki evinin bahçesinde düzenledi. Tüm basketbolcuların, idari kadro, yönetim kurulu ve icra kurulunun katılımıyla düzenlenen bu yemekte çok sıcak bir aile ortamı oldu.

Bursa spor Başkanı Sezer Sezgin yaptığı konuşmada, Bursa spor'un sezon başından beri çok güzel ve zorlu bir sezon yaşadığını, çok büyük bir camia olduklarını söyleyerek, oyunculara, Bursa spor Koçu Dusan Alimpijevic'e, menajer Nedim Yücel'e, tüm yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri ile, takımın isim sponsoru olan Uludağ İçecek Türk A.Ş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Dusan Alimpijevic imzalı takımın taktik bordu, Bursa spor Başkanı Sayın Sezer Sezgin tarafından, Ömer Kızıl'a takdim edildi.

Ömer Kızıl yaptığı konuşmasında, "Bursa'da, Erbak ve Kızıl aileleri olarak spor, müzik, sanat alanında birçok sponsorluğa imza attıklarını dile getirdi. Firmamız ile Bursa spor gibi başarılı bir spor kulübünü bir araya getirerek yalnızca Türkiye için değil, Avrupa için de örnek teşkil eden bir adım attıklarını ve büyük başarılara imza attıklarını paylaştı.

Şampiyon olamasak dahi, finallerde yarışarak şampiyonluğa yaklaştıklarını, bu örneklerin her yıl daha iyiye gideceğine inandıklarını söyledi.

Dusan Alimpijevic ise, ikinci yıl üst üste harika bir sezonu daha geride bıraktıklarını söyleyerek, tüm oyuncularına ve özellikle ön planda görünmeyen ama takıma büyük katkı sağlayan yardımcı koçlarına ve medikal ekibine teşekkürlerini iletti. - BURSA

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