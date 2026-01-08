Bursaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer etti
Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig ekibi Samsunspor'dan tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı. 35 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca birçok üst düzey takımda forma giydi.
Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar Süper Lig'in tecrübeli orta saha oyuncularından Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.
Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan 35 yaşındaki Soner Aydoğdu, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe, Antalyaspor ve Samsunspor'da forma giydi.
Kaynak: AA / Burcu İnanır - Spor