Haberler

Bursaspor, şampiyonluk kupasını törenle aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükselen ve son maçında deplasmanda Aliağa FK'yı 5-0 mağlup eden Bursaspor, şampiyonluk kupasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor'un şampiyonluğu Timsah Arena'da düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalara yeşil-beyazlı taraftarların yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, ilçe belediye başkanları ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, siyasi parti ve iş dünyası temsilcileri de katıldı. Statta toplanarak, meşale ve havai fişek gösterileriyle şampiyonluğu coşkuyla kutlayan taraftarlar, futbolcular sahneye çağrıldığı sırada tribünlerden yeşil sahaya atladı. Tribün liderlerinin uyarısıyla taraftarlar yerlerine geçerken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmasının ardından verilen şampiyonluk kupası, Bursaspor Başkanı Enes Çelilk, yeşil-beyazlı takımın kaptanı Muhammed Demir ve Teksas Amigosu Selim Kurtulan tarafından kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

