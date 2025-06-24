Bursaspor, Şampiyon Kadrodan Yiğitali Bayrak ile Ayrıldı

Bursaspor, Şampiyon Kadrodan Yiğitali Bayrak ile Ayrıldı
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Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Yiğitali Bayrak ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Bayrak'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Yiğitali Bayrak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşanan kadronun önemli isimlerinden Yiğitali Bayrak ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla genç futbolcuya emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Yiğitali Bayrak'a kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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