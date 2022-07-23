Bursaspor salonda kuvvet çalıştı Bursaspor günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirerek, kuvvet çalışması yaptı. Bursaspor günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirerek, kuvvet çalışması yaptı. Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı futbolcular, salonda gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Spor İbrahim Yazıcı Bursaspor Spor Haberler

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