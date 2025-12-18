Haberler

Bursaspor küllerinden doğuyor

Güncelleme:
Süper Lig şampiyonu Bursaspor, TFF 3. Lig'den sonra yükseldiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta başarılı bir performans sergiliyor. Bu sezon en çok gol atan profesyonel takım unvanını elinde bulunduran yeşil-beyazlılar, liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor, TFF 3. Lig'e kadar düştükten sonra yükseldiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta başarılı bir performans sergileyerek zirveye adını yazdırdı.

2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihine geçen, milli takımlara ve yeşil sahalara birçok yıldız isim kazandıran Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düştükten sonra yaşadığı kötü gidişatı durdurduktan sonra yeniden üst liglere çıkmak için mücadele ediyor.

Maddi sıkıntılarla beraber sportif başarıyı da kaybeden Bursa temsilcisi, üst üste kötü geçen sezonların ardından TFF 3. Lig'e kadar düşmüştü.

Geçen sezon Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olan Bursaspor, bu sezon da Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ediyor.

Sezona "favorilerden" biri olarak başlayan yeşil-beyazlılar, mücadele ettiği ligde geride bıraktığımız hafta itibariyle zirvede yer aldı.

Profesyonel liglerin en golcü takımı

Bursaspor, bu sezon tüm profesyonel liglerde en çok gol atan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Ligde oynadığı 16 karşılaşmada 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 37 puan toplayan Bursa temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri de 42 kez havalandırdı.

Yeşil-beyazlıların en çok gol atan oyuncusu ise, tecrübeli forvet Muhammet Demir oldu. Demir, 11 kez fileleri sarstı ve 4 asist yaparak 15 gole doğrudan katkı sağladı.

Bursasporlu taraftarlar iç sahada takımını yalnız bırakmıyor

Bursaspor'un bu sezon iç sahada oynadığı tüm maçlar adeta "kapalı gişe" oynandı.

Süper Lig'de "dört büyükler" dışındaki takımların neredeyse tamamından daha fazla seyirci sayısıyla maçlara çıkan Bursa temsilcisi, 40 bini aşkın taraftarıyla stadı doldurdu.

Taraftarın bu desteği iç sahada oynanan maçlara da yansıdı. Bursaspor, iç sahada sadece 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galibiyet serisi devam ediyor

Bursaspor'un bileği 4 maçtır bükülmüyor.

Son olarak ligin 16. haftasında Somaspor deplasmanında 3 puanı 3 golle alan yeşil-beyazlılar, Mardin 1969 Spor'un kendi sahasında puan kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.

Yeşil beyazlılar, kendi sahasında Aliağa Futbol karşısından da zaferle ayrılıp, yenilmezlik serisi 5 maça çıkarmak istiyor.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
