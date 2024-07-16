Bursaspor, Musa Çağıran ile anlaştığını açıkladı
Bursaspor, TFF 3. Lig'e iddialı bir kadro kurmak için adımlar atmaya devam ediyor. Kulüp, eski oyuncusu Musa Çağıran'la prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Bursaspor, tecrübeli futbolcu Musa Çağıran'la anlaştığını resmen açıkladı.
TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor iddialı bir kadro kurma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeşil-beyazlı takım bu kez de birçok Süper Lig ekibinde forma giyen eski oyuncusu Musa Çağıran'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Musa Çağıran ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA