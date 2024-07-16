Bursaspor, Musa Çağıran ile anlaştığını açıkladı

Bursaspor, tecrübeli futbolcu Musa Çağıran'la anlaştığını resmen açıkladı.

TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor iddialı bir kadro kurma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeşil-beyazlı takım bu kez de birçok Süper Lig ekibinde forma giyen eski oyuncusu Musa Çağıran'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Musa Çağıran ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA