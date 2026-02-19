Haberler

Bursaspor Menemen FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Bursaspor, Menemen FK ile oynayacağı kritik deplasman maçı için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde antrenman yaptı. Taktik çalışmaların ön planda olduğu idmanda, teknik ekip tarafından belirlenen program doğrultusunda futbolcular fiziksel ve taktiksel olarak maça hazırlandı.

Bursaspor, Menemen FK ile oynayacağı kritik deplasman maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Özlüce'de yapılan antrenmanda taktik çalışmalar öne çıktı.

Bursaspor, ligin 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Menemen FK maçı hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde yapılan antrenman, oyuncuların fiziksel olarak maça hazırlanması ve taktiksel planlamaların uygulanması açısından önemli bir çalışma oldu.

Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Ardından pas organizasyonlarına yönelik çalışmalar yapan oyuncular, teknik ekibin belirlediği program doğrultusunda tempolu bir antrenman süreci geçirdi. Çalışmanın son bölümünde ise taktik organizasyonlara ağırlık verildi.

Bursaspor, Menemen FK karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
