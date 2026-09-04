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Bursaspor, Manisa FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor, Manisa FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor'u 4-0 yenen Bursaspor, 6. haftada deplasmanda oynayacağı Manisa FK karşılaşması için antrenmanlara ara vermeden başladı. İlk 11 oyuncuları yenilenme çalışması yaparken, diğerleri pas ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Bursaspor, ara vermeden 6. haftada deplasmanda oynayacağı Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında İstanbulspor'u 4-0 yenen Bursaspor, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İstanbulspor müsabakasında ilk 11'de görev alan futbolcular yenilenme (rejenerasyon) çalışması yaparken, diğer oyuncular pas ve dar alan oyunları üzerinde durdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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