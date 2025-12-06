Mardin 1969 Spor, evinde Bursaspor'a kaybetti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını ilgilendiren maçta lider Mardin 1969 Spor, Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve takibini sürdüren Bursaspor, deplasmanda lider Mardin 1969 Spor'u 2-1 yenerek önemli bir 3 puanın sahibi oldu ve puan farkını 1'e düşürdü. Kızıltepe İlçe Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren goller Ertuğrul Ersoy ve Barış Gök'ten geldi.

Goller ve kaçan penaltı damga vurdu

Ev sahibi Mardin 1969 spor, maça hızlı başlayan taraf oldu. Ev sahibi ekip, maçın 28. dakikasında penaltı kazanırken, topun başına geçen Bünyamin Balat bu fırsatı değerlendiremedi. Bu pozisyondan 8 dakika sonra konuk takım, Ertuğrul Ersoy'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Bünyamin Balat, attığı golle ilk yarının skorunu belirledi. 1-1

İkinci yarıda dengeyi bozan isim ise Barış Gök oldu. Müsabakanın 68. dakikasında attığı golle Bursaspor'u 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Bursaspor, ligdeki liderlik yarışında puan farkını 1'e indirdi. Mardin 1969 Spor, bu sonuçla 32 puanla liderliğini sürdürdü. - MARDİN