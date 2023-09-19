Bursaspor Kulübü İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Bursaspor Kulübü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Müdür Ahmet Alireisoğlu'na forma hediye etti.

Bursaspor Kulübü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Müdür Ahmet Alireisoğlu'na forma hediye etti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Altyapıdan ve Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Samet İlhan, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından Samet İlhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'na isminin yazılı olduğu formamızı hediye etti." - BURSA