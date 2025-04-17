Bursaspor Kombine Satışları 23 Bini Aştı

Bursaspor Kulübü kombine satışları devam ederken son rakamları Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal açıkladı.

Bursaspor Kulübü Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal yaptığı açıklamada yeşil-beyazlı ekibin gelecek sezon kombine satışında 23 bin 95 sayısına ulaştıklarını söyledi. Şubat ayında satışa sunulduğu zaman 20 bin 540 adet satılan gelecek sezon kombineleri 15 Nisan'da tekrar satışa çıkmıştı. 2 günlük sürede bu rakam 23 bini aştı.

Enbiya Topal yaptığı açıklamada, "Satışı devam eden gelecek sezon kombinelerinde 23 bin 95 sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Bizlere güvenen ve kombinelerini alıp, üye olup, konser bileti alan Bursaspor Taraftarına yakışır bir kutlamayla sezonu tamamlayacağız inşallah. Mayıs'tan itibaren bütçeleri sadece Store için zorlayacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA