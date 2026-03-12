Haberler

Bursaspor Kahramanmaraş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor Kahramanmaraş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, ligin 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde antrenman yaparak hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Bursaspor, ligin 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı öncesi hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor, ligin 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraş İstiklal Spor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenman, Mustafa Er yönetiminde yapıldı. Teknik heyetin planladığı program doğrultusunda futbolcular idmana ısınma hareketleriyle başladı.

Isınma bölümünün ardından futbolcular pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Tempolu geçen bölümde oyuncuların top kontrolü ve hızlı pas alışverişi üzerine yoğunlaştığı görüldü. İdmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirildi. Bursaspor, Kahramanmaraş deplasmanı öncesindeki hazırlıklarına ara vermeden devam edecek. Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapılacak antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı

İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kalıbına bakan da adam sanır: Rezil bir suçtan tutuklandı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Akaryakıta çifte indirim geldi ama tamamı pompaya yansımadı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı

Marifetmiş gibi paylaşınca gözaltına alındı
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kalıbına bakan da adam sanır: Rezil bir suçtan tutuklandı
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş

Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş