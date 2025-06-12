Bursaspor Kadro Yapılanmasına Gidiyor

Bursaspor Kadro Yapılanmasına Gidiyor
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Bursaspor, 2025-2026 sezonu öncesi kadrosunda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Kiralık sözleşmeleri sona eren ve kontratları biten oyuncularla yolları ayıracak.

Bursaspor, 2025-2026 sezonu öncesi kadro yapılanmasına giderken birçok oyuncunun takımdan ayrılması gündemde.

TFF 2. Lig temsilcisi Bursaspor, yeni sezon planlaması doğrultusunda kiralık sözleşmesi sona eren oyuncularla vedalaşırken, mevcut kontratları biten isimlerin de durumu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Furkan Özyapı, Vefa Temel ve Berkan Mahmut Keskin kulüplerine döndü. Bu ayrılıkların ardından gözler sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek diğer isimlere çevrildi.

Zekeriya Topayan, Furkan Emre Ünver ve Mustafa Tahir Babaoğlu gibi isimlerin kontratlarının sonuna gelindi. Bu oyunculardan hangileriyle yeni sözleşme imzalanacağı henüz netlik kazanmadı. Ayrıca Samet Bozkurt ve Kerem Dede gibi genç isimlerin durumu da belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz sezon takımın iskeletini oluşturan Ahmet İlhan Özek, Yiğitali Bayrak, Bora Yılmaz, Abdullah Tazgel, Furkan Saki ve Mücahit Can Akçay'a üst liglerden teklifler geldiği öğrenildi. Bu isimlerin yeni sezon planlamasında yer almadığı ve transfer görüşmelerine açık oldukları belirtiliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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