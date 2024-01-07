Bursaspor İnfo Yatırım, A. Efes'e mağlup oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, A. Efes'e 83-73'lük skorla mağlup oldu. Maç Tofaş Salonu'nda oynandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım sahasında ağırladığı A. Efes'e 83-73'lük skorla mağlup oldu.
Salon: Tofaş
Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin
Bursaspor: Young 13, Floyd 14, Ömer Utku Al 2, Michineau 11, Enes Berkay Taşkıran 4, Semih Erden, Brown 7, David Mutaf 6, Metin Türen 4, Hamilton 12
A. Efes : Beaubois 9, Rıdvan Öncel 15, Erten Gazi 9, Oturu 30, Daum 15, Emre Melih Tunca, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 5, Ercan Osmani, Willis
1. Periyot: 27-21 (Bursaspor lehine)
Devre: 41-41
3. Periyot: 53-63 (A. Efes lehine) - BURSA