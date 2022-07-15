Bursaspor güç depoladı

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar, salonda gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor