Bursaspor forması da giyen 37 yaşındaki kaleci Scott Carson, Manchester City ile nikah tazeledi

Bir dönem Bursaspor forması giyen 37 yaşındaki eldiven Scott Carson, Manchester City ile olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. 2019'dan bu yana İngiliz devinin formasını giyen İngiliz kaleci, sadece 2 kez maça çıktı.