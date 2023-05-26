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Bursaspor forması da giyen 37 yaşındaki kaleci Scott Carson, Manchester City ile nikah tazeledi

Spor Haberleri

Bir dönem Bursaspor forması giyen 37 yaşındaki eldiven Scott Carson, Manchester City ile olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. 2019'dan bu yana İngiliz devinin formasını giyen İngiliz kaleci, sadece 2 kez maça çıktı.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City, 37 yaşındaki kalecisi Scott Carson ile yeni sözleşme imzaladı.

1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

Manchester City, 37 yaşındaki İngiliz kaleci Scott Carson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Carson, Haziran 2024'e kadar Manchester City forması giyecek.

Bursaspor forması da giyen 37 yaşındaki kaleci Scott Carson, Manchester City ile nikah tazeledi

SADECE 2 KEZ MAÇA ÇIKTI

Bursaspor forması da giyen Scott Carson kariyerinde Leeds United, Liverpool, Aston Villa, West Bromwich Albion, Wigan ve Derby County'nin formasını giydi. 4 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giyen Carson, 2019'da yedek kaleci olarak transfer edildiği Manchester City'de ise sadece 2 kez maça çıktı.

Bursaspor forması da giyen 37 yaşındaki kaleci Scott Carson, Manchester City ile nikah tazelediScott Carson (Bursaspor)

Haberler.com - Spor

Manchester City FC Scott Carson Bursaspor Spor Haberler

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