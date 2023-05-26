Bursaspor forması da giyen 37 yaşındaki kaleci Scott Carson, Manchester City ile nikah tazeledi
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Bir dönem Bursaspor forması giyen 37 yaşındaki eldiven Scott Carson, Manchester City ile olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. 2019'dan bu yana İngiliz devinin formasını giyen İngiliz kaleci, sadece 2 kez maça çıktı.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City, 37 yaşındaki kalecisi Scott Carson ile yeni sözleşme imzaladı.
1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALADI
Manchester City, 37 yaşındaki İngiliz kaleci Scott Carson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Carson, Haziran 2024'e kadar Manchester City forması giyecek.
SADECE 2 KEZ MAÇA ÇIKTI
Bursaspor forması da giyen Scott Carson kariyerinde Leeds United, Liverpool, Aston Villa, West Bromwich Albion, Wigan ve Derby County'nin formasını giydi. 4 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giyen Carson, 2019'da yedek kaleci olarak transfer edildiği Manchester City'de ise sadece 2 kez maça çıktı.