Haberler

Bursaspor Fethiyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Bursaspor Fethiyespor'u 3-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 13'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında Fethiyespor'u 3-0'lık skorla yendi. Golleri Sertaç Çam, İlhan Depe ve Muhammed Demir kaydetti.

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, İsmail Semih İleri, Ömer Akan

BURSASPOR: Kerem Matışlı, Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yakıcı, Barış Gök, Hakkı Türker, Tunahan Ergül (Dk. 76 Zeki Dursun), İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat, Sertaç Çam (Dk. 60 Musa Çağıran), Muhammed Demir (Dk. 65 Ali Ketim Yıldız)

FETHİYESPOR: Arda Akbulut, Samet Asatekin, Onur Atasayar, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Berat Satır (Dk. 46 Kerem Pala), Muhammed Gönülaçar, Uğur Ayhan, Muhammed Enes Erdem, Bera Çeken (Dk. 64 Arda Yakup Yılmaz), Cihan Kazan

GOLLER: Dk.7 Sertaç Çam, Dk. 30 İlhan Depe, Dk. 59 Muhammed Demir (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Hakkı Türker, Tunahan Ergül, Ertuğrul Ersoy (Bursaspor) Cihan Kazan (Fethiyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 13'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında ağırladığı Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.