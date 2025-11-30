Bursaspor Fethiyespor'u 3-0 Mağlup Etti
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 13'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında Fethiyespor'u 3-0'lık skorla yendi. Golleri Sertaç Çam, İlhan Depe ve Muhammed Demir kaydetti.
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, İsmail Semih İleri, Ömer Akan
BURSASPOR: Kerem Matışlı, Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yakıcı, Barış Gök, Hakkı Türker, Tunahan Ergül (Dk. 76 Zeki Dursun), İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat, Sertaç Çam (Dk. 60 Musa Çağıran), Muhammed Demir (Dk. 65 Ali Ketim Yıldız)
FETHİYESPOR: Arda Akbulut, Samet Asatekin, Onur Atasayar, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Berat Satır (Dk. 46 Kerem Pala), Muhammed Gönülaçar, Uğur Ayhan, Muhammed Enes Erdem, Bera Çeken (Dk. 64 Arda Yakup Yılmaz), Cihan Kazan
GOLLER: Dk.7 Sertaç Çam, Dk. 30 İlhan Depe, Dk. 59 Muhammed Demir (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Hakkı Türker, Tunahan Ergül, Ertuğrul Ersoy (Bursaspor) Cihan Kazan (Fethiyespor)
