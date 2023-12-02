Bursaspor, Esenler Erokspor ile berabere kaldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Bursaspor, sahasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Bursaspor'un golünü Çağatay Yılmaz atarken, Esenler Erokspor'un golü ise Yiğit Fidan'dan geldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Bursaspor, sahasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Abdülbaki Ayyıldız, Birtan Yavuz, Tuncay Ercan
Bursaspor: Deniz Aydın, Ozan İsmail Koç, Ertuğrul Kurtuluş, Bilal Güney (Taha Karataş dk. 90), Çağatay Yılmaz, Eren Tunalı (Ömer Turan Görgüç dk. 46), Emre Tepegöz (Eren Güler dk. 56), Yiğit Fidan, Yusuf Sertkaya, Hamza Baran Arıkan, Enes Solakoğulları (Berat Altındiş dk. 65)
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Sertaç Çam, Kemal Tokak, Sakıb Aytaç, Sefa Narin (Emir Şenocak dk. 71), Ali Yavuz Kol (Onur Eriş dk. 46), Alper Karaman, Furkan Yaman (Abuzer Gaffar Toplu dk. 71), Serdar Cansu, Nafican Yardımcı, Maksut Taşkıran (Taygun Vurgun dk. 46)
Goller: Çağatay Yılmaz (dk. 27) (Bursaspor), Yiğit Fidan(dk. 34 k.k.) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Emre Tepegöz, Ömer Turan Görgüç, Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Alper Karaman, Sertaç Çam (Esenler Erokspor) - BURSA