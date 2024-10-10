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Bursaspor'dan Müjdeli Haber: Kahramanmaraşspor Maçı Ulusal Kanalda!

Bursaspor'dan Müjdeli Haber: Kahramanmaraşspor Maçı Ulusal Kanalda!
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Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Uşakspor galibiyetinin ardından futbolcularını kutlarken, gelecek lig maçlarının ulusal kanalda yayınlanacağını müjdeledi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Uşakspor galibiyeti sonrası futbolcularını kutladı. Başkan Enes Çelik ayrıca taraftarına müjdeli bir haber verecek iç sahada oynayacakları lig maçının ulusal kanalda yayınlanacağını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında deplasmanda Uşakspor'u 1-0 mağlup eden Bursaspor'da moraller yerinde. Yeşil-beyazlı kulübün Başkanı Enes Çelik de futbolcularını tebrik etmeye devam ediyor. Başkan Enes Çelik, sosyal medya hesabından, "Uşaktan turla dönüyoruz, tebrikler çocuklar" açıklamasında bulundu.

TFF 3. Lig maçı ulusal kanalda yayınlanacak

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ayrıca sosyal medya hesabından TFF 3. Lig'de bu hafta oynayacakları Kahramanmaraşspor maçının ulusal kanalda yayınlanacağını açıkladı. Enes Çelik şu açıklamayı yaptı: "Sahamızda oynayacağımız Kahramanmaraş Spor müsabakası, yaptığımız görüşmeler neticesinde ulusal kanal A Spor tarafından yayınlanacaktır. Marka değerimizi yansıtabilmek adına her alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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