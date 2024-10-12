Bursaspor'dan Moral Yemeği
Bursaspor yönetimi, futbolcuları ve eski bakan Faruk Çelik, Kahramanmaraşspor maçı öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde moral yemeği düzenledi.
Bursaspor yönetimi, futbolcuları ve eski bakan Faruk Çelik, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Kahramanmaraşspor maçı öncesi moral yemeği yedi.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Takımımız, Sayın Bakanımız Faruk Çelik, Başkanımız Enes Çelik ve yönetim kurulu üyelerimizle yemekte bir araya gelerek maç öncesi moral depoladı. - BURSA