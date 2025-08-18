Bursaspor'dan Anlamlı Projeler: Hatıra Ormanı ve SMA Hastasına Destek

Bursaspor'dan Anlamlı Projeler: Hatıra Ormanı ve SMA Hastasına Destek
Bursaspor 2. Başkanı Oğuzhan Kutlucan, Eskişehirspor ile oynanan maçın gelirleriyle hatıra ormanı oluşturulacağını ve 1 milyon liranın SMA hastası Çağan Ata'ya bağışlanacağını açıkladı.

Bursaspor 2. Başkanı Oğuzhan Kutlucan, Eskişehirspor ile oynanan hazırlık maçının gelirlerinin anlamlı projelere aktarılacağını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, maçın gelirleriyle yanan orman alanlarına fidan dikileceği belirtildi. Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda "Bursaspor Hatıra Ormanı" oluşturulması ve belirlenen bölgede fidan dikimi yapılması kararlaştırıldı. Yönetim, desteklerinden dolayı Orman Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

SMA hastasına destek

Kulüp yönetimi ayrıca, hazırlık maçı gelirlerinden 1 milyon TL'nin SMA hastası Çağan Ata Taran'ın tedavisi için bağışlanacağını duyurdu. Küçük timsah Çağan Ata'ya destek çağrısında bulunan yönetim, tüm Bursalıları kampanyaya katılmaya davet etti. - BURSA

