Bursaspor'da teknik direktör belirsizliği sürüyor - Haberler

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Bursaspor'da teknik direktör belirsizliği sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'da teknik direktör belirsizliği sürüyor

Bursaspor'da yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Bursaspor'da yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Yeşil-beyazlı yönetimin seçiminde transfer tahtasının açılıp açılmayacağı çok önemli. Bursaspor'un gündeminde Mustafa Er, Tahsin Tam ve İsmail Ertekin gibi isimler yer alıyor.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da henüz teknik adamın kim olacağı netlik kazanmadı. Teknik Direktör Mustafa Er'in bir adım önde olduğu yarışta Bursaspor yönetiminin seçiminde transfer tahtası başrol oynuyor. Yeşil-beyazlı yönetim, eğer transfer tahtasını açar ve yapılacak olan takviyelere ciddi bir para ayırırsa farklı, transfer tahtasını açmayıp genç oyuncularla devam etme kararı alırsa farklı, ya da tahta açılmaz mevcut kadro elde tutulursa farklı bir isimle masaya oturacak. Bursaspor'un yol haritası, teknik direktörün de kim olacağı konusunda kafalardaki soru işaretini kaldıracak. Yeşil-beyazlı takımın gündeminde Mustafa Er'in yanı sıra Tahsin Tam ve İsmail Ertekin de yer alıyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İsmail Ertekin Mustafa Er Bursaspor Spor Haberler

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